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Популярная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поделилась способами создания новогоднего настроения. Блогер выложила пост в Телеграм-канале, где написала, каким образом можно создать новогоднее настроения для себя и своих близких.

В первую очередь, Ивлеева посоветовала украсить свой дом новогодними гирляндами. По ее мнению, чем больше будет гирлянд, тем лучше. Таким образом, сразу будет ощущаться дух Нового года.

Еще один совет от звезды – это послушать хорошую музыку. Она написала, что утром стоит включить «Песни о главном». Ивлеева подчеркнула, что она включила сборник песен 1997 года, которые ей пришлись по душе. «Песни» 1997 года, тут потрясающие, невероятные песни и артисты», – подчеркнула телеведущая.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева сыграла главную роль в сериале «Монастырь». Премьера сериала собрала у экранов телевизоров огромное количество зрителей. Отмечается, что невероятный шум вокруг сериала был поднят также из-за того, что Ивлеева в одной из сцен сериала обнажилась перед камерой.

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