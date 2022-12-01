Журналисты портала Lenta.ru рассказали о “дронобойщиках” – бойцах Народной милиции ДНР, которые разрабатывают технические средства для уничтожения беспилотных аппаратов противника и поставляют их на фронт.

Возглавляет команду Игорь Мангушев, который с 2014 года успел послужить в ополчении, а затем собрал единомышленников для создания оружия против дронов. Он пояснил, что многочисленные системы РЭБ, имеющиеся в распоряжении ВС РФ, не справлялись с БПЛА, так как разрабатывались для охоты на более крупные цели. Поэтому возникла необходимость в принципиально новом оружии.

В результате сначала был создан радар, который обнаруживал взлетевший беспилотник противника, а затем наступала очередь создания самого ружья. Оно было сделано на основе разработок Лаборатории ППШ.

Мангушев рассказал, что разработанное его командой оружие оказывает разное воздействие на беспилотные аппараты. Оно может либо разорвать связь между дроном и оператором, либо определить, где этот самый оператор находится и ликвидировать его. Благодаря действиям группы и успешной работе противодронового оружия, украинские ВС по нескольку дней опасались вообще запускать БПЛА. Так как они мгновенно обнаруживались.