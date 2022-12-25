Температура на полюсах Марса способна опуститься до минус 123 градусов Цельсия. Однако, не смотря на это, ни в одном регионе планеты Марс не выпадает большого количества снега. Отмечается, что снег лежит на плоских участках планеты.

Ученым удалось выяснить, что снег на Марсе бывает двух видов. Первый – это водяной лед, а второй – сухой. На фото, представленными NASA, можно рассмотреть снег над дюнами во время зимы, а весной он исчезает и становится видимым песок.

Снег на Марсе наблюдается только лишь на полюсах планеты. Причем камеры на орбитальных космических кораблях не способны сделать снежные снимки сквозь облака. А из-за чрезмерно низкой температуры на полюсах наземные миссии также не смогут выполнить данную задачу. Именно поэтому снимков падающего снега на марсианскую поверхность еще сделать не удалось. Однако, специальные приборы позволяют ученым узнавать данную информацию. Также стоит отметить, что снежинки на Марсе имеют непривычную для Земли форму – куб.