10 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по Мелитополю, причем боезаряды попали в ресторанный комплекс базы отдыха “Привал охотника”. Народная милиция ДНР выложила в Сеть видеозапись с последствиями этой атаки.

Ресторан в результате прилета ракет РСЗО HIMARS практически полностью разрушен. В настоящий момент продолжается разбор завалов и поиск людей. Уже известно о двух погибших и 10 раненых, причем все они были мирными жителями города.

Ранее руководитель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что Киев выпустил залп из шести ракет американской РСЗО по Мелитополю. Две из них удалось перехватить, но остальные поразили ресторанно-гостиничный комплекс.

Напомним, Киев регулярно наносит удары по гражданским объектам освобожденных Россией населенных пунктов. Эту тактику ВСУ задействуют с 2014 года, когда начались обстрелы Донецка и других городов Донбасса.