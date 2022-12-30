Новый виток эскалации напряжённости мог произойти между Вашингтоном и Пекином в середине декабря. Над Южно-Китайским морем едва не столкнулись американский самолёт-разведчик и истребитель ВВС Китая. Об этом пишет “Коммерсант”, ссылаясь на пресс-релиз Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Утверждается, что инцидент произошёл ещё 21 декабря. По данным из пресс-релиза, самолёт ВВС США Boeing RC-135 (на фото) “на законных основаниях совершал операции в международном воздушном пространстве”. В это время перед судном пролетел истребитель J-11. Причём указывается, что он прошёл всего в 6 метрах (20 футах) от американского самолёта. Чтобы избежать столкновения, пилоту ВВС США пришлось применить “манёвры уклонения”, сообщает американское командование.

Отношения между США и Китаем обострились в начале августа. Тогда Тайвань посетила спикер Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай считает остров своей территорией, хотя де-факто, это самостоятельное государство. Визит американского политика с Пекином согласован не был, несмотря на то, что официально США признают Тайвань частью Китая.