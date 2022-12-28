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Вокруг Артёмовска (Бахмута) продолжаются ожесточённые бои. ВСУ несут там тяжёлые потери: теряют технику и живую силу. На этом фоне передовые позиции украинских войск посетил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на официальное сообщение ГУР.

Уточняется, что Буданов находился в Артёмовске на этой неделе (27 и 28 декабря). В ходе визита он ознакомился с оперативной обстановкой и наградил отличившихся военных. Особое внимание уделил разведчикам из подразделений специального назначения.

В России спецслужбы считают Буданова одним из организаторов взрыва на Крамском мосту в начале октября. Тогда погибло несколько человек, временно было приостановлено движение через Керченский пролив.

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