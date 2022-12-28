ВСУ днём и ночью прощупывают оборону российских войск на Запорожском направлении. Однако все попытки прорыва оказываются для украинской армии неудачными. Об этом РИА “Новости” рассказал командир группы спецназа ВС РФ. Его имя или позывной в материале не приводятся.

Боец уточнил, что противник постоянно использует диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Они совершают вылазки или пытаются прорвать оборону на некоторых участках фронта, используя автомобили повышенной проходимости. Командир спецназа отметил, что все попытки для неприятеля оказываются неудачными, в первую очередь благодаря слаженным действиям российских бойцов и эффективным действиям разведподразделений. Ежедневно бойцы ВС РФ “вскрывают” одну-две ДРГ, добавил спецназовец.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации осенью. Основанием стал референдум, на котором большинство жителей высказалось за присоединение к России. Часть нового региона РФ находится под контролем армии Украины. Кроме Запорожской области осенью к России присоединилась Херсонская область, а также Донецкая и Луганская народные республики.