Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Даже гипотетическая “победа” над Россией на поле боя на Украине не поможет ее одолеть, заявил британский аналитик из центра Чатем-Хаус Джеймс Никси. Он сразу пояснил, что главная проблема кроется в “имперском мышлении” граждан РФ. Только его “искоренение” якобы поможет Западу добиться окончательного успеха.

РИА Новости отмечает, что британские аналитики по вполне понятным причинам забыли о собственных действиях. Великобритания тешилась имперскими амбициями много лет, да и сейчас мечтает вновь вернуть себе прежний статус.

Когда в начале 90-х годов прошлого столетия прекратил существование Советский Союз и завершилась холодная война, в очередную империю превратились Соединенные Штаты. Они вместе с той же Британией колонизировали большую часть планеты, навязывая всем свой образ жизни и так называемую “демократию”.

Именно США и Европа сейчас ведут боевые действия против России руками украинцев. Они заявляют, что якобы борются с “имперским мышлением”, однако на деле их просто не устраивает, что РФ бросила вызов попытке создать однополярный и полностью подчиненный Америке мир.

Вам может понравиться

ВЗГЛЯД: Чехия и США стоят за самым мощным за последние 8 лет обстрелом Донецка

Рано утром 15 декабря ВСУ нанесли самый мощный за последние 8 лет массированный удар по Донецку. В результате этой атаки разрушено несколько жилых домов, снаряды почти полностью уничтожили церковь, поликлинику

40-летняя Седакова сфотографировалась в купальнике на фоне Эйфелевой башни

Российская исполнительница Анна Седакова выложила видеоролик со своим участием, снятый в Париже. Так, певица продефилировала по улице столицы Франции в бикини, поверх которого была надета шуба с леопардовым принтом. На

Данилов заявил, что удар войск ВС Украины по России приведёт к её “глубинной трансформации”

Один из наиболее отпетых русофобов в украинской верхушке, секретарь СНБО Алексей Данилов в очередной раз заявил о необходимости наносить ракетные удары по территории РФ. Он высказался в том духе, что