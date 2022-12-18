Даже гипотетическая “победа” над Россией на поле боя на Украине не поможет ее одолеть, заявил британский аналитик из центра Чатем-Хаус Джеймс Никси. Он сразу пояснил, что главная проблема кроется в “имперском мышлении” граждан РФ. Только его “искоренение” якобы поможет Западу добиться окончательного успеха.

РИА Новости отмечает, что британские аналитики по вполне понятным причинам забыли о собственных действиях. Великобритания тешилась имперскими амбициями много лет, да и сейчас мечтает вновь вернуть себе прежний статус.

Когда в начале 90-х годов прошлого столетия прекратил существование Советский Союз и завершилась холодная война, в очередную империю превратились Соединенные Штаты. Они вместе с той же Британией колонизировали большую часть планеты, навязывая всем свой образ жизни и так называемую “демократию”.

Именно США и Европа сейчас ведут боевые действия против России руками украинцев. Они заявляют, что якобы борются с “имперским мышлением”, однако на деле их просто не устраивает, что РФ бросила вызов попытке создать однополярный и полностью подчиненный Америке мир.