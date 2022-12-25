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Польская армия получила на вооружение зенитно-ракетные комплексы PSR-A Pilica отечественного производства. Министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что две батареи этих ЗРК передаются 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригаде.

Данную систему ПВО выпускает польская компания PGZ. Известно, что комплекс включает в себя пусковую установку ZUR-23-2KG Jodek-G с ракетами малого радиуса действия Grom/Piorun. Это управляемые боезаряды, которые обеспечивают высокую точность поражения воздушных целей.

Поступление на вооружение отечественных систем ПВО – лишь один из этапов превращения ВС Польши в сильнейшую армию Европы. Варшава планирует к 2029 году создать мощные Вооруженные силы, для чего увеличивает численность личного состава, осуществляет его подготовку по натовским стандартам, а также закупает оружие и боевую технику в США и других странах Альянса.

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