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Киевский режим руководит формированием третьего батальона националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России), пытаясь возродить его после разгрома в Мариуполе, рассказал портал «Военное обозрение».

Сейчас осуществляется набор добровольцев в националистический полк. Участие в его возрождении представителей киевского режима можно увидеть невооруженным глазом, так как реклама с приглашением регулярно показывается по всем телеканалам Украины.

За восстановление полка террористов выступает и президент Украины Владимир Зеленский. Одержав победу на выборах в 2019 году за счет пророссийски настроенных граждан, он уже с первого дня начал заигрывать с националистами и тем самым предал своих избирателей.

В настоящий момент в украинской армии уже имеется подразделение «Азов», однако оно подчиняется ВСУ. Добровольческий же полк восстанавливается заново, причем два батальона уже сформированы.

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