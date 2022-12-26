Существующая в единственном экземпляре украинская гаубица “Богдана” вновь дала о себе знать. ВСУ провели очередные испытания артиллерийской установки. На этот раз стреляли по позициям российских войск. Об этом пишет “Военное обозрение” (“ВО”), ссылаясь на сообщение в соцсетях украинской 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна.

Стрельбу из “Богданы” боеприпасами калибра 155 миллиметров корректировал беспилотник Bayraktar. В какой части линии боевого соприкосновения проходили стрельбы, не уточняется.

“ВО” напоминает, что это не первое появление гаубицы на фронте. Весной этого года её применяли для обстрела острова Змеиный, когда тот находился под контролем российских войск. Саму же гаубицу представили ещё в 2018 году. Ожидалось, что до 2020-го сотни таких гаубиц будут приняты на вооружение ВСУ. Однако пока артиллерийской установке присвоен статус “экспериментальной” и она демонстрируется, как “достижение украинской военной промышленности”.