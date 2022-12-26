ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Существующая в единственном экземпляре украинская гаубица “Богдана” вновь дала о себе знать. ВСУ провели очередные испытания артиллерийской установки. На этот раз стреляли по позициям российских войск. Об этом пишет “Военное обозрение” (“ВО”), ссылаясь на сообщение в соцсетях украинской 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна.

Стрельбу из “Богданы” боеприпасами калибра 155 миллиметров корректировал беспилотник Bayraktar. В какой части линии боевого соприкосновения проходили стрельбы, не уточняется.

“ВО” напоминает, что это не первое появление гаубицы на фронте. Весной этого года её применяли для обстрела острова Змеиный, когда тот находился под контролем российских войск. Саму же гаубицу представили ещё в 2018 году. Ожидалось, что до 2020-го сотни таких гаубиц будут приняты на вооружение ВСУ. Однако пока артиллерийской установке присвоен статус “экспериментальной” и она демонстрируется, как “достижение украинской военной промышленности”.

Вам может понравиться

Киев проводит мобилизацию в Херсоне и области и отправляет оставшихся в регионе жителей в зону СВО

Жители Херсона, оставшиеся в городе после ухода российский войск на левый берег Днепра, попали под проводимую Киевом мобилизацию. Об этом рассказали военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в плену после боев под Марьинкой,

Губернатор Московской области исполнил мечту 12-летней девочки

Андрей Воробьев, губернатор Московской области, как и другие главы регионов принял участие в ежегодном проекте «Елка желаний». Чиновник исполнил мечту девочки в возрасте 12 лет, которая живет в Химках. Ника

FT: Действия Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное наступление на Южном направлении

Аналитики британского издания Finanacial Times уверены, что своевременная переброска российских войск из Херсона на левый берег Днепра стала весьма удачным шагом генерала Сергея Суровикина. Она позволила существенно укрепить оборону ВС