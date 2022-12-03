В Греции рядом с портом Александруполис сошел с рельсов железнодорожный состав, который перевозил технику ВС США, рассказали в Компартии страны.

На сайте организации говорится, что поезде перевозил танки и бронетранспортеры, а также следовал к границам Североатлантического альянса. Сейчас на месте аварии находятся подъемные краны и другая техника, призванные поставить состав на рельсы.

Также портал Коммунистической партии Греции сообщает, что по некоторым данным через порт Александруполис на севере страны оружие и техника отправляются на Украину. В качестве источника называются американские чиновники и высокопоставленные военные Североатлантического альянса.

Жители района, в котором произошла авария, неоднократно выражали недовольство постоянным движением эшелонов с оружием и техникой, которые скрываются в контейнерах.