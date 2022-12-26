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Наемник из Австралии Сейдж О’Доннелл, который рвался в зону специальной военной операции «убивать русских», ликвидирован в одном из боев на Артемовском направлении. Информация об этом появилась в социальных сетях родственников «серого гуся».

Портал «Русская весна» рассказал, что о гибели 24-летнего боевика рассказали и его друзья, которые оставили на странице О’Доннелла посты с соболезнованиями для родных и близких.

Родился наемник в 1988 году в австралийском штате Виктория, расположенном в юго-восточной части страны. Принимал участие в боях за Бахмут (до киевской «декоммунизации» – Артемовск. Погиб в ходе одной из операций, оказавшись под огнем ВС РФ.

Напомним, что наемники из разных стран едут на Украину с февраля. Многие из них уже успели вернуться домой, заявляя, что больше никогда в зону СВО не поедут. Причинами являются и превосходство ВС РФ, и коррупция в украинской армии.

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