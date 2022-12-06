Конфликт на Украине привел к новой расстановке сил на мировой арене и весьма важную роль в этом сыграла Польша. Однако она допустила грубейшую ошибку, так как сделала ставку на Украину, пишет издание Myśl Polska.

Журналисты поясняют, что выбрав одну из сторон в этом конфликте, Польша сожгла мосты и не оставила себе пространства для маневра. Поэтому она потеряла возможность принимать какие-то решения, ей придется теперь довольствоваться только реализацией чужих стратегий.

Польша ставила своей целью окончательно разорвать отношения России с Европой, а также ликвидировать ту серую зону, благодаря которой РФ даже сейчас остается связанной с западными странами. Однако от Варшавы в данный момент уже ничего не зависит.