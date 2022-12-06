ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Конфликт на Украине привел к новой расстановке сил на мировой арене и весьма важную роль в этом сыграла Польша. Однако она допустила грубейшую ошибку, так как сделала ставку на Украину, пишет издание Myśl Polska.

Журналисты поясняют, что выбрав одну из сторон в этом конфликте, Польша сожгла мосты и не оставила себе пространства для маневра. Поэтому она потеряла возможность принимать какие-то решения, ей придется теперь довольствоваться только реализацией чужих стратегий.

Польша ставила своей целью окончательно разорвать отношения России с Европой, а также ликвидировать ту серую зону, благодаря которой РФ даже сейчас остается связанной с западными странами. Однако от Варшавы в данный момент уже ничего не зависит.

Вам может понравиться

Солдаты батальона “Крым” ВС РФ рассказали о позорном бегстве ВС Украины с поля боя

В результате прямого столкновения с украинскими боевиками военнослужащие батальона “Крым” ВС РФ освободили новые территории в Запорожской области. Сами бойцы рассказали изданию “Известия”, что противник в страхе бежал с поля

RusVesna: Пушки 2А36 «Гиацинт-Б» ВС РФ громят позиции ВСУ на Лиманском направлении

На Краснолиманском направлении продолжаются ожесточенные бои, в которых ВС РФ имеют явное превосходство над противником. Они задействуют артиллерийское вооружение, которое разносит позиции боевиков украинской армии, их командные и опорные пункты.

Times Radio: Из-за военной помощи Украине оружия на складах Германии осталось только на два дня

Для Германии помощь Украине превратилась в серьезную проблему, так как запасы оружия на складах бундесвера быстро истощаются. В эфире Times Radio на эту тему высказался эксперт Оливер Муди, отметивший, что