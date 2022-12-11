Контрактник ВС РФ с Сахалина, участвовавший в освобождении Попасной в ЛНР и награжденный медалью Жукова, рассказал о происходящих на Украине боевых действиях. Он отметил, что военнослужащие ВС РФ выполняют свой долг, защищая население от неонацистов.
Боец служит на должности механика-водителя МТ-ЛБ. Он напомнил, что освобождение Попасной заняло около 8 недель, так как боевики ВСУ оказывали ожесточенное сопротивление. При этом они использовали запрещенные боеприпасы, среди которых патроны со смещенным центром тяжести и фосфорные мины.
«Мы просто выполняли свой долг. Встали на защиту наших земляков. Украина выбрана лишь инструментом для развала нашей страны. Неонацизм необходимо искоренить, иначе искоренят нас без шансов на возрождение», рассказал военнослужащий.