Контрактник ВС РФ с Сахалина, участвовавший в освобождении Попасной в ЛНР и награжденный медалью Жукова, рассказал о происходящих на Украине боевых действиях. Он отметил, что военнослужащие ВС РФ выполняют свой долг, защищая население от неонацистов.

Боец служит на должности механика-водителя МТ-ЛБ. Он напомнил, что освобождение Попасной заняло около 8 недель, так как боевики ВСУ оказывали ожесточенное сопротивление. При этом они использовали запрещенные боеприпасы, среди которых патроны со смещенным центром тяжести и фосфорные мины.