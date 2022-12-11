ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Контрактник ВС РФ с Сахалина, участвовавший в освобождении Попасной в ЛНР и награжденный медалью Жукова, рассказал о происходящих на Украине боевых действиях. Он отметил, что военнослужащие ВС РФ выполняют свой долг, защищая население от неонацистов.

Боец служит на должности механика-водителя МТ-ЛБ. Он напомнил, что освобождение Попасной заняло около 8 недель, так как боевики ВСУ оказывали ожесточенное сопротивление. При этом они использовали запрещенные боеприпасы, среди которых патроны со смещенным центром тяжести и фосфорные мины.

«Мы просто выполняли свой долг. Встали на защиту наших земляков. Украина выбрана лишь инструментом для развала нашей страны. Неонацизм необходимо искоренить, иначе искоренят нас без шансов на возрождение», рассказал военнослужащий.

Вам может понравиться

Сержант ВС РФ Миронюк уничтожил украинский танк и спас жизнь командиру роты в ходе СВО на Украине

Российского сержанта Ивана Миронюка наградили медалью “За отвагу” в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащий рассказал РИА Новости, за какие заслуги получил столь высокую награду. Он пояснил, что ВСУ

Сивков назвал пять факторов, которые обеспечат России победу в СВО в ближайшее время

Российские ВС обязательно одержат победу в специальной военной операции. Мало того, существует пять факторов, которые позволят это сделать в ближайшее время, уверен военный эксперт Константин Сивков. Первым из таких факторов

Боррель: африканцы, поддерживающие Россию, не представляют, где находится Донбасс

Россия искажает реальность, благодаря чему находит аудиторию для продвижения своих идей в некоторых частях мира. При этом в той же Африке, к лозунгам о поддержке действий российской армии на Украине