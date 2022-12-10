Заявление президента РФ Владимира Путина о возможном пересмотре военной доктрины и внесения в него пункта о превентивном ядерном ударе вызвало волну возмущений. Особенно сильно в истерике забилась Украина, которая в очередной раз начала требовать у международного сообщества срочно отреагировать на подобные высказывания российского лидера.

Портал “Военное обозрение” отмечает, что в доктрине Соединенных Штатов давно прописана возможность превентивного удара и на это почему-то никто особо не реагирует. Президент РФ лишь отметил, что вряд ли кто-то помешает Москве “воспользоваться наработками американских партнеров”.

“Поэтому если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наши американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности. Мы просто думаем над этим”, – заявил глава государства.

В настоящий момент в военной доктрине РФ прописано лишь нанесение ответно-встречного удара. В этом случае стратегическое вооружение задействуется лишь после фиксации российский СПРН пусков ядерных ракет со стороны потенциального противника.