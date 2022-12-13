В 2023 году начнутся поставки российских военных самолётов Су-35 в Иран. В этой связи лётчики страны уже начали учиться ими управлять. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на собственные источники. Перевод материала публикует издание ИноСМИ.

Официального подтверждения, что контракт на поставку самолётов заключен, ни со стороны Москвы, ни со стороны Тегерана нет. Между тем в США предполагают, что между Ираном и Россией началось полноценное военное сотрудничество. Ранее на Западе заявляли, что иранская сторона отправляет в Россию свои беспилотные летательные аппараты, которые затем используются ВС РФ в зоне специальной военной операции. Москва и Тегеран отрицали, что соответствующие договорённости существуют.

По мнению источников MWM, закупая у России боевые самолёты, Иран намерен укрепить своё положение в регионе и оказывать давление на страны Персидского залива.