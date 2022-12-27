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К поставкам на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot со скепсисом относятся даже западные профильные издания. Так, портал Military Watch (MW) уверяет, что предоставления указанного вооружения Киеву не особо скажется на обороноспособности ВСУ. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Авторы соответствующей статьи пишут, что сами по себе “пэтриоты” не так хороши, как их порой пытаются представить. Утверждается, например, что они “с большим трудом” справляются с советскими ракетами прошлого века. И в такой ситуации об эффективном отражении нынешних ракетных атак со стороны России говорить вообще не приходится. Помимо этого, в публикации MW сообщается о небольшом числе поставляемых Киеву ЗРК. Несколько комплексов никак не смогут значительно усилить систему украинской ПВО, говорится в статье.

Поставки ЗРК Patriot Киеву, заключают авторы материала, могут сыграть с ними плохую шутку. Комплексы могут проявить себя не с лучшей стороны на Украине, что впоследствии скажется на дальнейших продажах этого оружия.

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