Украинских мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет – прим. Discover24.ru) незаконно переправляли через границу с Молдавией. Схему, которая приносила организаторам по 6 тысяч долларов за каждого уклониста, раскрыли правоохранительные органы Украины.

На окраине села Новопетровка оперативники Подольского пограничного отряда остановили автомобиль, за рулем которого находился 22-летний водитель. В роли пассажиров выступали трое мужчин из Скадовска Херсонской области, из Днепра и Одессы, передает РИА Новости.

Они рассказали, что откликнулись на объявление о “безопасном путешествии” в Молдавию и заплатили по 6 тысяч долларов, чтобы покинуть территорию Украины.

Напомним, что вывоз мужчин призывного возраста за границу – достаточно прибыльный бизнес на Украине. Но правоохранители время от времени пресекают деятельность “бизнесменов”, которые ухитряются переправлять уклонистов под видом волонтеров, студентов и даже многодетных отцов.