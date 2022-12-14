ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Полицейские задержали двоих юношей, которые наводили огонь украинских ракет по пункту временного размещения правоохранителей в Херсонской области. Напомним, что в результате атаки противника трое сотрудников управления МВД РФ по Красноярскому краю погибли.

Один из задержанных – 17-летний Роман Литвинов уже признал свою вину. Он сообщил, что информацию о местонахождении полиции передал куратору из украинских спецслужб, причем сделал это за денежное вознаграждение.

Второй юноша – 18-летний Ларион Лаврив, сбежал в Краснодарский край, но его удалось задержать. Сейчас наводчик уже доставлен в Херсонскую область.

Оба задержанных являются гражданами Украины. Они выходили на связь со спецслужбами и отправляли данные, необходимые Киеву для нанесения ударов.

Вам может понравиться

Артамонов: Сейчас возможно абсолютно все, исключать удары по Москве и Подмосковью нельзя

Следующими целями ВСУ после ударов по аэродромам стратегической авиации могут оказаться Москва и Подмосковье. Атаки на Энгельс и Рязань показали, что в настоящий момент “возможно абсолютно все”, рассказал изданию “Царьград”

FT: У Киева заканчиваются боеприпасы для С-300 и “Бук”, а у России огромный арсенал ракет

Основой противовоздушной обороны Украины являются зенитно-ракетные комплексы “Бук” и С-300. Сейчас у Киева заканчиваются комплектующие и боеприпасы и к тем, и к другим, сообщает американское издание Financial Times. Авторы публикации,

Бойцы группировки «О» ВС РФ заняли передовые позиции ВСУ под Кременной

Боевики ВСУ были вынуждены спасаться бегством с передовых позиций у Кременной, которые атаковали российские ВС. Подразделения группировки “Отважных” вытеснили противника, заняли его позиции и намерены продолжать уверенное продвижение вперед, рассказал