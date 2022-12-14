Полицейские задержали двоих юношей, которые наводили огонь украинских ракет по пункту временного размещения правоохранителей в Херсонской области. Напомним, что в результате атаки противника трое сотрудников управления МВД РФ по Красноярскому краю погибли.

Один из задержанных – 17-летний Роман Литвинов уже признал свою вину. Он сообщил, что информацию о местонахождении полиции передал куратору из украинских спецслужб, причем сделал это за денежное вознаграждение.

Второй юноша – 18-летний Ларион Лаврив, сбежал в Краснодарский край, но его удалось задержать. Сейчас наводчик уже доставлен в Херсонскую область.

Оба задержанных являются гражданами Украины. Они выходили на связь со спецслужбами и отправляли данные, необходимые Киеву для нанесения ударов.