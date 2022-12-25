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Ученые провели исследование, которое помогло им выявить, что влияет на проявление щедрости человеком. Результаты данной работы польских психологов из Ягеллонского университета были опубликованы в журнале Hormones and Behavior. Об этом сообщает издание “Газета.ру”.

В эксперименте ученых принял участие 151 мужчина. Для начала исследователи взяли анализы слюны у каждого из участвующих в эксперименте мужчин, чтобы определить уровень тестостерона. После этого мужчины участвовали в психологической игре. Психологи из Польши выяснили, что высокие показатели тестостерона в совокупности с нарциссизмом делают мужчин гораздо более щедрыми. А вот мужчины, которые также обладают высоким уровнем тестостерона, но в меньшей степени проявляют нарциссизм, не склонны к щедрости.

Психологи уже заявили, что продолжат свои исследования в данной области. Ведь ранее считалось, что высокие показатели тестостерона вместе с проявлением нарциссизма являются показателями антисоциального поведения человека, однако нынешние исследования говорят ровно об обратном.

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