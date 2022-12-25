Портал Reason.com отмечает, что сотрудники NASA смогли успешно завершить миссию Artemis I. Однако директор по транспортной политике Reason Foundtion Роберт В. Пул отмечает, что решения NASA слишком сильно зависят от политической воли, а сотрудники агентства не особо заботятся об экономии средств.

Портал в своем материале отмечает, что NASA уже давно могли бы заменить свою устаревшую и дорогостоящую систему Space Launch System, которая использовалась в проекте Artemis. По мнению авторов, решение о продолжении использования устаревшей системы продиктовано мнением председателя сенатского комитета по ассигнованиям Ричарда Шелби. Ведь система Space Launch System была построена в его родном штате Алабама, а сам Шелби уже был уличен в оказании давления на представителей NASA.

Роберт Пул считает, что сейчас частные компании уже производят запуски космических ракет в космос, используя более современную технику, что позволяет экономить средства. Он имеет в виду такие компании, как например SpaceX Илона Маска. Поэтому Пул считает, что роль NASA должна быть ограничена проведением исследований и разработкой научных приборов.