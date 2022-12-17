На железнодорожной станции в Малотарановке под Краматорском прогремел мощный взрыв. Сообщается, что объект использовался в качестве перевалочной базы для отправки военных подразделений в Артемовск и на другие направления Донбасса.

Портал “Военное обозрение” сообщает, что взрыв прогремел как раз тогда, когда из Харьковской области в Малотарановку прибыли подразделения, отправляемые в Бахмут. Также в населенном пункте осуществлялась перегруппировка сил, которые понесли потери и отступили из Артемовска для доукомплектации.

В настоящий момент неизвестно, что именно спровоцировало столь сильный взрыв, сорвавший планы украинской армии. Пока рассматриваются три версии – атака беспилотного аппарата, ракетный удар или диверсионная акция. Напомним, что Краматорск, как и находящийся рядом Славянск все еще являются территорией, оккупированной ВСУ.