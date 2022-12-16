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Ранним утром 16 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящий момент известно о многочисленных взрывах в целом ряде областей страны.

По информации украинских СМИ, уже прогремели взрывы в Киеве, где несколько станций метро полностью остановились и стали выполнять функции укрытий. Удары по Харькову привели к полному отключению электроэнергии в городе.

Также сообщается о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске, в Запорожье и на территории Николаевской области, в одесском регионе, где по заверению губернатора, снова возникли серьезные повреждения энергетической инфраструктуры.

Уже сообщается, что сразу в четырех областях Украины обесточены важные железнодорожные объекты. Они временно функционировать не будут.

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