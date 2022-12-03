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Известная фотомодель-косплеер Дарья Рооз на своей странице популярной социальной сети опубликовала фотографии, на которых она предстала в роли Дейнерис Таргариен, героини всемирно известного сериала «Игра престолов».

Девушка полностью скопировала прическу Дейнерис – длинные волосы серебристого блонда, отличающие представителей рода Таргариен от других. В образе героини нашумевшего фэнтези-сериала девушка позировала в ванной при свечах.

Отметим, что Дейнерис Таргариен является одной из главных героинь сериала «Игра Престолов», который был снят по мотивам цикла романов Джорджа Мартина. Название цикла отличается от сериального. Оно звучит так: «Песнь льда и пламени». Изначально зрители видят Дейнерис запуганной молоденькой девушкой. Однако пройдя долгий жизненный путь, Дейнерис Таргариен превращается в могущественную женщину, способную покорять народы и распоряжаться жизнями людей. В сериале «Игра Престолов» роль Дейнерис исполнила Эмилия Кларк.

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