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Жители Херсона, который киевский режим сразу после установления контроля над городом мобилизовал и бросил на передовую, сдались в плен российским ВС. Бойцы рассказали, что командование ВСУ не доверяет херсонцам и поэтому отправляет их без опыта в бой, заставляя таким образом доказывать преданность украинским властям, передает портал “Русская весна”.

«Наши войска на марьинском направлении взяли штурмом опорный пункт противника. При этом в плен сдалась группа ВСУшников, которые оказались мобилизованными из Херсона», пояснил блогер и военный корреспондент Владлен Татарский.

Боевики ВСУ были взяты в плен под Марьинкой, где их задачей была оборона опорного пункта. Жители Херсона рассказали, что никакого обучения они не проходили, их просто мобилизовали, чтобы «искупить вину» за лояльность России кровью и отправили на Донбасс в самую гущу событий.

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