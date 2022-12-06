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Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что на территории Харьковской области был нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников, которые воевали в составе вооруженных сил Украины.

Пункт временной дислокации иностранных наемников находился в окрестностях населенного пункта Ильичевка, который находится в Харьковской области. Также вооруженные силы России нанесли удары по четырем пунктам управления военного командования ВСУ, которые были расположены в районе населенных пунктов Купянск (Харьковская области), Краматорск и Артемовск (ДНР), а также Степное (Запорожская область).

Также попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении были остановлены усилиями российской армейской авиации, ствольной и реактивной артиллерии. В результате больших потерь в личном составе подразделения вооруженных сил Украины были вынуждены отойти на исходные позиции.

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