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Находившиеся на взлетной полосе аэродрома в Энгельсе самолеты повреждений не получили, заявляет Минобороны РФ в сообщении о ночной атаке на авиабазу.

Напомним, что ранее в Сети появились многочисленные видео с падающим горящим объектом. Он промчался над городом и рухнул вблизи аэродрома стратегической авиации. Позже были выложены и записи со взрывами и яркими вспышками, свидетельствовавшими о работе средств противовоздушной обороны. По информации Минобороны, три человека погибли, еще несколько военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что речь идет об атаке украинского дрона, который обнаружила и сбила на подлете к аэродрому российская ПВО. До базы долетели лишь обломки беспилотника, из-за чего авиатехника не пострадала.

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