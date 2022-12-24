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Отчет американского агентства DTRA о военно-биологической деятельности подвергся жесткой цензуре в Пентагоне. В результате 80 процентов изначально представленной в документе информации было удалено, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Он отметил, что Минобороны РФ имеет в своем распоряжении первоначальную версию отчета без внесенных в него изменений. Благодаря этому удалось получить информацию о лабораториях в институте ветеринарной медицины, в противочумном институте имени Мечникова, а также во Львовском научно-исследовательском институте эпидемиологии и гигиены на территории Украины.

В этих учреждения проводились опыты с возбудителями заболеваний, которые способны вызывать серьезные расстройства функций организма или летальный исход. Кроме того, в отчете указаны фамилии всех западных кураторов исследований и должности, которые они занимали.

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