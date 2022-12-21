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Визит президента Украины Зеленского в США сразу после поездки в Артемовск, где идут ожесточенные бои, несколько шокировал американских чиновников и открыл множество новых тем для западных СМИ. Впрочем, подавляющее большинство из них пишет, что встреча украинского лидера с президентом Джо Байденом пройдет по стандартной схеме – Зеленский будет просить стратегические беспилотники и дальнобойные ракеты ATACMS, но получит уже анонсированные системы ПВО Patriot, авиабомбы и артиллерийские боеприпасы.

На новый пакет военной помощи США выделили почти 2 миллиарда долларов. Всего же за 2022 год Киев получил оружия на рекордные 50 миллиардов, что является беспрецедентным значением, передает издание “Московский комсомолец”.

Не стоит забывать, что в бюджет Соединенных Штатов уже внесено 45 млрд долларов на оказание дополнительной “помощи” Украине. Впрочем, Вашингтон не теряет эти средства безвозвратно. Большая их часть идет в американские компании, которые занимаются производством оружия. При этом Киеву отправляют процентов 30 боевых систем, изготовление которых осуществляется на эти деньги. Поэтому США остается единственным выгодополучателем от конфликта на Украине, несмотря на колоссальные суммы, которые выделяются на помощь ВСУ.

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