В ходе тестирования системы безопасности в Германии жители страны получили на смартфоны соответствующие уведомления. Его звук был настолько визгливым, что внушал “животный страх. Многим немцам из-за него сразу захотелось в туалет, пишет издание “Московский комсомолец”.

Журналисты приводят рассказы русскоязычных жителей Германии, которые столкнулись с тестированием системы. Они сообщили, что сигнал опасности, поступивший на смартфоны, был настолько пугающим, что сердце уходило в пятки. Одновременно со звуком мигал экран, что усиливало эффект.

«Страшно было настолько, что немедленно захотелось посетить туалет», – рассказал один из русскоязычных немцев.

Он также отметил, что ранее подобные сигналы не использовались, поэтому тестирование оказалось неожиданным и по-настоящему страшным.