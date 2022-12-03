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Украинские полицейские рассказали подробности инцидента со взрывом гранаты на Прохоровской улице в Одессе. “Московский комсомолец” со ссылкой на издание “Страна.ua” сообщает, что правоохранители остановили показавшийся им подозрительным автомобиль.

Подозрения оправдались,в багажнике были обнаружены взрывоопасные предметы. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Когда та приехала на место происшествия, внезапно прогремел взрыв. Уже известно, что взорвалась одна из гранат, находившихся в багажнике. В результате пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. Все обстоятельства инцидента выясняются. В Сети уже появились видеозаписи с места происшествия, камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва.

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