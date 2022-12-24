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Украинские ВС не собираются тратить дорогостоящие ракеты ЗРК Patriot для уничтожения дронов-камикадзе “Герань-2”, сообщил “Московский комсомолец” со ссылкой на киевские СМИ.

Отмечается, что причина такого решения очевидна – одна ракета американского комплекса обходится в 4 миллиона долларов и сбивать с ее помощью дроны за 50 тысяч совершенно невыгодно. Кроме того, если ВС РФ запустят целый рой дронов, боезарядов придется потратить очень много, причем никакой гарантии успешного отражения атаки это не даст.

Именно поэтому зенитно-ракетные комплексы Patriot будут использоваться только против крупных целей вроде баллистических и крылатых ракет. Для уничтожения дронов их станут применять только в исключительных случаях. Эксперты пояснили, что подобная ситуация может возникнуть, если беспилотник может уничтожить важный объект критической инфраструктуры, его просто необходимо сбивать чем угодно, не подсчитывая стоимость ракет.

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