Президент Украины Виктор Янукович в 2014 году имел серьезную поддержку у граждан и вполне мог победить оппозиционный Майдан. Но по неизвестным причинам он своим шансом не воспользовался, рассказал изданию “Московский комсомолец” экс-депутат ВР Олег Царев.

Он пояснил, что Янукович надеялся на помощь Запада, хотя ранее особой поддержки от него не получал. Расчет был на то, что западные страны выступят против свержения законно избранной власти Украины. Но все вышло с точностью до наоборот.

Фактически Соединенные Штаты и их союзники обманули Украину. Впрочем, против них сыграла нарисованная оппозиционерами картинка – все недовольные были собраны в одном месте, из-за чего складывалось впечатление, что страна в едином порыве выступает против действующей власти. На деле же больше половины граждан поддерживали Януковича.

Царев также отметил, что новый Майдан на Украине сейчас невозможен, так как поддержка президента Зеленского составляет около 80 процентов. Причем это “не дутые цифры”, заявил экс-парламентарий.