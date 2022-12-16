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Раньше в своих интервью Главком ВСУ Валерий Залужный высказывался намного увереннее. В беседе с журналистами издания The Economist уверенность ему изменила. Высказывания генерала лишь подчеркивают, что у Киева имеются серьезные проблемы, которые невозможно быстро решить, рассказал изданию “Московский комсомолец” военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что Залужный назвал совсем уже фантастические количества единиц техники и вооружений, которые нужны Украине для победы. Столько Киеву сейчас никто не даст, так как многие страны Запада задумались и о собственной обороноспособности.

Именно поэтому Залужный готовится к сдерживанию российских войск, но отлично понимает, что это будут исключительно временные меры.

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