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Боец Народной милиции ЛНР с позывным “Салман” прокомментировал сообщения о взятии в плен боевиков 80-й бригады ВСУ, расстрелявшей российских военнопленных. Он рассказал, как осуществляется поиск военных преступников в подобных случаях.

По словам военнослужащего, одним из ключевых способов является работа с информаторами. Многие боевики ВСУ не прочь заработать денег на передаче сведений о своих же подразделениях, такая торговля информацией давно налажена. Поэтому нельзя исключать, что офицеров 80-й бригады сдали свои же бойцы.

Кроме того, для поиска осуществляется внимательный анализ фото и видеоматериалов.

«Для наших ребят, которые находятся на одном участке фронта с ними, не составляет труда по элементам форменного обмундирования, снаряжения, шевронам и остальным деталям экипировки установить, кто эти люди», – цитирует бойца НМ ЛНР “Московский комсомолец”.

Напомним, ранее сообщалось о двух захваченных в плен офицерах, которые предположительно служили в 80-й бригаде украинской армии.

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