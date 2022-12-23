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Президент Украины Зеленский секретными путями добирался в Соединенные Штаты, сообщает издание “Московский комсомолец”. По словам журналистов, для этой цели был задействован тайный поезд, а также самолет, на котором обычно летают представители американского правительства.

Поездка Зеленского в США тщательно готовилась на протяжении нескольких дней. Когда он вернулся из Артемовска, то сразу на поезде отправился в Польшу. Там его ожидал правительственный самолет из Вашинтона.

Авторы публикации напоминают, что с трапа в Мэриленде Зеленский сошел в брюках карго и своем традиционном свитере зеленого цвета и армейского образца. Этим украинский президент решил подчеркнуть, что приехал в Вашингтон чуть ли не сразу из зоны боевых действий.

Скорее всего, возвращение Зеленского на Украину будет обставлено так же таинственно, как и поездка в США. Когда он вернуться на родину, пока неизвестно.

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