Боевики ВСУ используют как известные, так и совершенно новые виды наркотических веществ, которые вряд ли можно провезти в карманах по собственной инициативе, рассказал психолог Алексей Захаров изданию “Московский комсомолец”.

Он рассказал о своем опыте участия в боевых действиях и отметил, что на позициях ВСУ бойцы часто находили ранее неизвестные вещества.

Такие наркотики, по мнению Захарова, специально поставляют украинским военным. Не исключено, что вещества тестируют на боевиках, чтобы узнать, как именно они воздействуют на человека.

Психолог также сообщил, что многие наркотические средства представляют собой симуляторы, но использовать их в бою нет никакого смысла. Потому что они негативно влияют на здоровье, а их стимулирующее действие быстро заканчивается и провоцирует ухудшение состояния.