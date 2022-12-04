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Наступившая зима будет очень жаркой, пишет издание “Московский комсомолец”. Журналисты отмечают, что и РФ, и Европу ждет много событий не только военного, но и политического плана.

Так, в Евросоюзе продолжается энергетический и экономический кризис, связанный с разрывом отношений с Россией и введением в отношении нее беспрецедентных санкций. Однако ограничения придумывают политики, а вот жители ЕС считают их действия “выстрелом в ногу” самим себе. Поэтому не исключено, что зимой лишенные возможности наслаждаться теплом в собственных домах европейцы выйдут “греться” на протестных акциях.

На Украине вряд ли стоит ожидать длительной зимней паузы в боевых действиях. Российские ВС сейчас уверенно продвигаются на Артемовском направлении и имеют все шансы быстро окружить и ликвидировать крупную украинскую группировку. Это позволит продолжить освобождение Донбасса и других территорий, уже являющихся частью РФ, а также начать долгожданное наступление на Киев.

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