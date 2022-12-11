Заявление президента России Владимира Путина о возможности позаимствовать у “партнеров из США” концепцию превентивного обезоруживающего удара не на шутку испугало Запад. Издание “Московский комсомолец” напомнило, что это высказывание главы государства прозвучало после атаки Украины на аэродромы стратегической авиации ВКС РФ.

По словам авторов публикации, Россия имела полное право жестко ответить на это нападение. Она удержалась от применения тактического ядерного оружия, однако и другие методы поставить противника на место применять не стало. Это на время лишило западных спонсоров Украины страха.

Но практически сразу последовало заявление президента РФ о возможности несколько подкорректировать военную доктрину. Москва вполне может прописать в ней первый обезоруживающий удар с применением гиперзвуковых ракет. Это несколько отрезвило западных политиков, которые поняли – любые переговоры и соглашения теперь станут возможными только в том случае, если они будут заключаться на условиях РФ. Повторения ситуации с “Минском”, которую красочно описала Ангела Меркель, РФ больше не допустит.