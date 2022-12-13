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Украинские ВС имеют вооружение и возможности, чтобы “прощупать российскую ПВО вокруг Кремля”, рассказал пожелавший не раскрывать свое имя военный эксперт изданию “Московский комсомолец”. Так он прокомментировал информацию о том, что США фактически разрешили Киеву наносить удары по территории РФ.

Аналитик пояснил, что ВСУ могут иметь в своем распоряжении оперативно-тактические ракетные комплексы, способные поражать цели на расстоянии более 500 километров.

“Кто знает, что они там заготовили и в тайне имеют? Здесь все возможно», – отметил эксперт.

Также он сообщил о возможностях Киева для создания беспилотников, способных атаковать аэродромы в Подмосковье. Аналитик напомнил, что Украина долгое время сотрудничала с Китаем, поэтому вполне может иметь технологии, позволяющие разрабатывать и производить БПЛА дальнего действия.

Сейчас у Киева вряд ли имеются возможности для серийного производства такого оружия, но наносить разовые точечные удары он все же в состоянии. Поэтому РФ должна быть готова к любому развитию событий.

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