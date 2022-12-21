Мамука Мдинарадзе, возглавляющий правящую партию “Грузинская мечта” обвинил Украину во “втягивании Тбилиси” в конфликт с Россией. Он заявил, что Киев заранее это подготовил и именно поэтому отправил в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили. Также в планах Украины был раскол страны.

Ответ на эти обвинения дал украинский МИД. Представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что Тбилиси преследуют собственные интересы и пользуются конфликтом на Украины для их удовлетворения.

«Эти инсинуации грузинские политики распространяют, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии», – цитирует Николенко “Московский комсомолец”.

Напомним также, что Мдинарадзе назвал приезд в Грузию Саакашвили “украинской спецоперацией”, призванной расколоть политические элиты страны и вынудить ее к участию в конфликте.