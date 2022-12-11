Киев получил от Вашингтона разрешение атаковать территорию России. Теперь он имеет реальную возможность провести “проверку российских средств ПВО вокруг Кремля”, пишет издание “Московский комсомолец” со ссылкой на неназванного военного эксперта.

Аналитик на условиях анонимности рассказал, что в распоряжении ВСУ могут находиться беспилотные аппараты, способные наносить удары по аэродромам Московской области. Скорее всего, эти дроны Киев производит самостоятельно, используя оставшиеся после сотрудничества с Китаем технологии.

Кроме того, на Украине есть инженеры, способные разработать незамысловатые оперативно-тактические ракетные комплексы с дальностью до 500 километров.

“Возможно, ракеты средней дальности. Кто знает, что они там заготовили и в тайне имеют? Здесь все возможно», – заявил эксперт.

Также он отметил, что хотя Киев вряд ли в состоянии наладить массовое производство таких ракет, он все же может нанести несколько “обидных уколов”, чтобы “обследовать ПВО вокруг Кремля”.