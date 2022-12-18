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На границах Украины вскоре может появиться “миллионная” российская армия. Очередную страшилку рассказал командующий оперативного командования “Юг” украинской армии, генерал-майор Андрей Ковальчук.

Он заявил, что ВСУ должны быть готовы к подобному сценарию развития событий. Россия, по его мнению, может в любой момент “отмобилизоваться” полностью, что приведет к появлению “миллионной армии”. Именно Запад уже сейчас должен думать о защите Украины.

Так, Ковальчук заявил, что автоматы, пулеметы и снаряды ВСУ уже не нужны, им требуется “коллективное оружие”, такое, как кассетные боезаряды. Только в этом случае у Киева будут шансы на “победу”. Генерал высказал уверенность, что Запад не оставит Украину в беде и “цивилизованный мир” сможет “одолеть Россию”, передает “Московский комсомолец”.

Напомним, что российское руководство неоднократно заявляло, что необходимости в дополнительной мобилизации нет. Для достижения всех целей ВСУ вполне достаточно того личного состава, который сейчас участвует в боевых действиях.

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