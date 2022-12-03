ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС имеют возможность уничтожить часть спутников, которые используются Соединенными Штатами для разведывательных целей, считает военный эксперт Антон Лавров.

Он рассказал изданию “Московский комсомолец”, что по количеству таких спутников Россия уступает Западу. Сейчас над зоной боевых действий кружат около 500 космических аппаратов Североатлантического альянса и около 150 российских. Данные со своих спутников Вашингтон передает Украине в виде военной помощи.

ВС РФ могут сократить отставание, для чего необходимо уничтожить спутниковые группировки, используемые именно для отслеживания ситуации в зоне СВО.

«На практике мы понимаем, что (есть) группировки из десятков и сотен спутников динамического зондирования и разведки. У нас просто нет и не будет достаточного количества боеприпасов и носителей, чтобы их все перехватить», – заявил Лавров.

Он отметил, что противоспутниковых ракет “Нудоль” и другого оружия будет недостаточно для уничтожения всех спутников США на орбите, поэтому действия ВС РФ так и останутся под наблюдением Запада. Есть надежда на то, что справиться с этой проблемой смогут лазерные комплексы “Пересвет”, но они пока активно не задействовались.

Вам может понравиться

РИА “Новости”: ВСУ послали на убой десятки военных без особой цели

Около 60 военнослужащих украинской армии было уничтожено при попытке занять населённый пункт Снигирёвка в Херсонской области всего за сутки до выхода оттуда российских военных. Об этом сообщает РИА “Новости” со

Контракт на покупку систем ПВО NASAMS для Украины заключили в США

Власти Соединённых Штатов Америки заплатят 1,2 миллиарда долларов компании Raytheon Technologies за производство систем противовоздушной обороны NASAMS, которые поставят на Украину. Соответствующее заявление сделали в Пентагоне – сообщает РИА Новости.

Politico: В ЕС наконец осознали, что США наживаются на украинском кризисе

Один из европейских чиновников, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что от конфликта на Украине выигрывают исключительно Соединенные Штаты. Американское издание Politico отмечает, что в ЕС наконец сумели понять очевидное. Вашингтон, отмечают