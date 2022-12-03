Российские ВС имеют возможность уничтожить часть спутников, которые используются Соединенными Штатами для разведывательных целей, считает военный эксперт Антон Лавров.

Он рассказал изданию “Московский комсомолец”, что по количеству таких спутников Россия уступает Западу. Сейчас над зоной боевых действий кружат около 500 космических аппаратов Североатлантического альянса и около 150 российских. Данные со своих спутников Вашингтон передает Украине в виде военной помощи.

ВС РФ могут сократить отставание, для чего необходимо уничтожить спутниковые группировки, используемые именно для отслеживания ситуации в зоне СВО.

«На практике мы понимаем, что (есть) группировки из десятков и сотен спутников динамического зондирования и разведки. У нас просто нет и не будет достаточного количества боеприпасов и носителей, чтобы их все перехватить», – заявил Лавров.

Он отметил, что противоспутниковых ракет “Нудоль” и другого оружия будет недостаточно для уничтожения всех спутников США на орбите, поэтому действия ВС РФ так и останутся под наблюдением Запада. Есть надежда на то, что справиться с этой проблемой смогут лазерные комплексы “Пересвет”, но они пока активно не задействовались.