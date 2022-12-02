Кремль продолжит специальную военную операцию и в следующем году, уверен военный эксперт Василий Кашин. Он пояснил, что в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение затрат на военно-промышленный комплекс, а вот к 2024-му они будут значительно снижены.

Это означает, считает аналитик, что у президента Владимира Путина имеется стратегия, позволяющая завершить СВО победой России уже к завершению следующего года или даже раньше. Но стоит рассматривать и вариант, при котором боевые действия затянутся на долгое время.

Соединенные Штаты продолжат поставлять Киеву оружие, так как их главная цель – ослабить Россию. Но при всех существующих раскладах Украине такая помощь не поможет. Она в любом случае останется в проигрыше и единственный вопрос кроется в том, сколь тяжелыми для нее будут последствия СВО.

США же действуют исключительно для своей выгоды. Они намерены вступить в противостояние с Китаем и поэтому хотят ослабить его ключевого партнера.