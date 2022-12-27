Родион Мирошник, ранее занимавший должность посла ЛНР в Москве, заявил об очередной провалившейся атаке ВСУ на Кременную. Он отметил, что Киев перебросил к населенному пункту крупные силы, в состав которых вошли и иностранные наемники.

Российские ВС уверенно оборонялись и сумели заставить противника отступить. Они своевременно получили от разведки информацию о готовящемся наступлении и успели подготовить боевикам торжественную встречу.

В результате подразделения националистов и наемников были разгромлены и понесли крупные потери. Убитые и раненые имеются как у боевиков ВСУ, так и у «солдат удачи». Противник был вынужден спасаться бегством с поля боя.

Напомним, что российские ВС прочно удерживают линию Кременная – Сватово после отхода из Красного Лимана в сентябре текущего года.