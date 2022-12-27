ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Родион Мирошник, ранее занимавший должность посла ЛНР в Москве, заявил об очередной провалившейся атаке ВСУ на Кременную. Он отметил, что Киев перебросил к населенному пункту крупные силы, в состав которых вошли и иностранные наемники.

Российские ВС уверенно оборонялись и сумели заставить противника отступить. Они своевременно получили от разведки информацию о готовящемся наступлении и успели подготовить боевикам торжественную встречу.

В результате подразделения националистов и наемников были разгромлены и понесли крупные потери. Убитые и раненые имеются как у боевиков ВСУ, так и у «солдат удачи». Противник был вынужден спасаться бегством с поля боя.

Напомним, что российские ВС прочно удерживают линию Кременная – Сватово после отхода из Красного Лимана в сентябре текущего года.

Вам может понравиться

Военный аналитик Прохватилов предложил уничтожить группировку ВСУ на Донбассе ракетами «Сатана»

Межконтинентальные баллистические ракеты «Сатана» с неядерной боеголовкой способны разгромить украинскую армию и значительно ускорить достижение всех целей ВС РФ в спецоперации на Украине. Об этом заявил представитель Академии военных наук

Мэр Энергодара Сеновоз: Количество обстрелов города сократилось, но угроза сохраняется

Энергодар уже не так часто подвергается обстрелам ВСУ, однако угроза для города никуда не делась. Вероятность новых ударов по-прежнему высока, заявил глава администрации Эдуард Сеновоз. Он напомнил, что отсутствие обстрелов

Роналду получил «Роллс-Ройс» в подарок на Рождество от своей подруги

Криштиану Роналду, нападающий Португалии, получил шикарный подарок на Рождество. Это белый кабриолет «Роллс-Ройс Дон», который был перевязан красной ленточкой. Такой презент футболисту сделала его подруга Джорджина Родригес. Стоимость этого автомобиля