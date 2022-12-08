В Польше отмечен рост заболеваемости Covid-19, составивший 20 процентов за неделю. Об этом сообщил глава Минздрава страны Адам Недзельский.

Он отметил, что за осенний период в Польше заразилось коронавирусом 160 тысяч человек. Кроме того, в стране наблюдается рост заболеваемости гриппом. За сентябрь-ноябрь ним заболело более 1,3 миллиона граждан.

По словам Недзельского, сейчас в Польше действует режим угрозы эпидемии. Отменять его Минздрав в ближайшее время не собирается, так как после нового года ожидается пик заболеваемости Covid-19. По мнению министра, максимум составит около 5 тысяч новых пациентов в день.

Напомним, что в России за последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 7 340 человек. Умерло от Covid-19 54 пациента.