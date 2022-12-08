Российские ВС за сутки уничтожили сразу семь реактивных систем залпового огня, полученных Украиной от Запада, сообщил на очередном брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что две РСЗО HIMARS попали под высокоточный удар ВС РФ под населенным пунктом Ильичевка на территории ДНР. Еще пять пусковых установок систем MARS II, которые КИеву поставляет Германия, и американских M270 MRLS удалось ликвидировать рядом с селами Григоровское и Шевченковское.

Представитель военного ведомства рассказал также о четырех командных пунктах ВСУ, уничтоженных артиллерийскими ударами российских военнослужащих, и о 130 ликвидированных боевиках противника на Краснолиманском направлении. Кроме того, подразделения ВС РФ сумели вытеснить нацистов и занять их позиции.