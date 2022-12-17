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Целями массированного удара ВС РФ 16 декабря стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, заявил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что удары наносились со стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также с надводных кораблей в акватории Черного моря. Все намеченные цели поражены, результат атаки полностью удовлетворителен.

Конашенков особо отметил действия украинских войск ПВО, которые потратили большое количество зенитных боезарядов на ложные воздушные цели. Кроме того, непрофессионализм противовоздушной обороны украинской армии привел к случайным попаданиям ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры.

Напомним, что ракетный удар привел к выходу из строя 50 процентов мощностей на объектах энергетики Украины.

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